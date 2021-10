Tour de France : les Infos pratiques de l'étape Mont-Saint-Michel - Utah Beach du samedi 2 juillet 2016

Samedi 2 juillet 2016, le grand départ du Tour de France 2016 se déroule dans la Manche avec un départ du peloton au Mont-Saint-Michel.

Grand Départ au Mont-Saint-Michel



Le départ de la caravane est à 10h30

Le départ de la course depuis la passerelle du Mont-Saint-Michel sera donné à 12h30

Les parkings sont gratuits à proximité du site (à l'exception du parking Camping-Cars), et mis à disposition du public :



PCC Chemin des Buternes Ardevon / Payant / 100 Camping-Cars

P10 La Guintre / Gratuit / 1080 Voitures

P9 Ardevon / Gratuit / 200 Voitures

P8 La Mare aux Anglais / Gratuit / 1060 Voitures

P7 La Grève / Gratuit / 400 Voitures

P6 Route de La Grève Moidrey / Gratuit / 1000 Voitures

P5 Beauvoir - Rue des Moulins / Gratuit / 950 Voitures

P4 Beauvoir - Rue de Grandelle / Gratuit / 2320 Voitures

P3 Beauvoir - Rue des Moulins / Gratuit / 230 Voitures

P2 Beauvoir - Rue des Moulins / Gratuit / 70 Voitures

P1 Parkings du Mont Saint Michel / Gratuit / 3500 Voitures

Il est conseillé d’arriver sur le site avant 8h du matin. Le Mont Saint-Michel restera accessible tout au long de la journée grace aux navettes mais elles seront néanmoins arrêtées entre 12h et 13h.



Sur place, en attendant le départ de la course, de nombreux stands, des buvettes, des boutiques officielles du tour de France et des animations vous attendent pendant 3h30 avant le départ, à proximité de la ligne de départ.



L’arrivée de la 1ère étape du Tour de France sera jugée à Utah Beach

L'Arrivée de la caravane est prévue pour 15h32

L'Arrivée des coureurs est prévue vers 17h18



De nombreux parking gratuits sont prévus dans les champs le long de la plage au Nord d'Utah-Beach, et sont capables d'accueillir près de 15 000 véhicules



Coté animations :

- À l’arrivée de la caravane une déambulation de mascotte et distribution de goodies est prévue

- 15 minutes après l'arrivée des coureurs, ce sera la cérémonie protocolaire de remise des maillots

- La patrouille de France effectuera un show complet de 20 minutes à 18h30

- Un écran géant retransmettra de l’intégralité de l’étape, à proximité de la ligne d’arrivée

- et comme au départ, au Mont Saint Michel, des animations vous attendent tout au long de l'après midi.



Il est conseillé d’arriver sur le site d'Utah-Beach avant midi. Aucun accès en voiture sur le site ne sera possible après 12h et aucun départ du site en voiture ne sera possible avant 19h.



Sur la route :



De nombreux axes seront fermés à la circulation pour le bon déroulement du tour de France.