Caen : la Guérinière à l’heure roumaine

“C’est la première fois qu’un tel échange financé par l’Europe, avec le soutien du Conseil régional et de la Ville, est organisé entre une MJC et l’Education nationale”, assure Catherine de Smet, représentant cette dernière.

Réflexion sur l’identité

Certains parents se mobilisent également pendant la venue des jeunes Roumains. “Une famille organise même une soirée karaoké chez elle”, souligne Geoffrey Lecoq, animateur.

“Pendant le séjour, nous organisons de nombreuses visites, comme à Paris, et des animations sportives, ce qui permet aussi à nos jeunes de sortir du quartier”, explique David Blouin, responsable de la MJC. “L’objectif est aussi de permettre aux jeunes de s’interroger sur leur propre identité en percevant celle des Roumains qui sont bien loin des clichés habituels”, conclut-il.