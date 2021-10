Calvados : elle vole le chéquier de son ex-compagnon et fait la tournée des bistrots

Lorsqu’elle rompt avec son compagnon, une jeune femme de 27 ans emmène avec elle un chéquier lui appartenant. Celui-ci ne s'en aperçoit qu'à la réception de son relevé bancaire. Entretemps, et cet été 2013, il y aura un grand nombre de chèques de débités… Aux magasins Super U et Leclerc de Bayeux (Calvados), mais surtout au "Bistrot du Port" à Port-en-Bessin (Calvados), au nord-ouest de Caen (tabac, jeux de grattage, consommations...).

"Pas l'habitude" de payer le train

Pour couronner le tout, la SNCF porte plainte contre elle (ce que l'entreprise ne fait qu'au bout de dix voyages sans billets). Elle rétorque alors qu'elle n'a pas pour habitude de payer ses déplacements. De fait, elle doit 800 euros à la société de transport. La jeune femme a été jugée en son absence, le mardi 14 juin 2016, par le tribunal de grande instance de Caen, pour usage de chèques contrefaits et voyage sans titre de transport.

Besoin de nourrir son petit garçon ?

Lors de l’enquête, la prévenue justifie le vol du chéquier par la nécessité de nourrir son petit garçon. "Elle essaie de nous faire pleurer", constate le président, "mais au vu de ses dépenses, peu d'aliments, mais beaucoup de bistrots, on est loin de l'état de nécessité mis en avant par la prévenue".

Le procureur fait remarquer que la femme ne répond a aucune convocation, qu'elle montre un total désintérêt pour la procédure dans laquelle elle est impliquée. Elle écope de six mois de prison avec sursis. Et de l'obligation d'indemniser les victimes.

