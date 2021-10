Greve à la SNCF : les prévisions de trafic en Normandie

En raison de la poursuite de la grève à la SNCF, des perturbations sont à prévoir pour ce samedi 11 et dimanche 12 juin sur les lignes en Normandie. Rappelons que ce mouvement de grogne est à l’initiative des syndicats, qui réclament des négociations aussi bien sur le temps de travail des cheminots, que sur que sur la loi Travail.



Pas de TGV au Havre



Ces samedi 11 et dimanche 12 juin 2016, le TGV Le Havre-Marseille assurera uniquement la liaison Rouen-Marseille, Aller/Retour, et ne desservira pas Le Havre.



Prévisions de circulation des Intercités :

Paris – Rouen – Le Havre : 5 trains sur 10

Paris – Caen – Cherbourg : 5 trains sur 10

Paris – Granville : 7 trains sur 10

Caen – Le Mans – Tours : aucune circulation

Prévisions des circulations TER :

6 TER sur 10 seront assurées sur les lignes de Normandie.

