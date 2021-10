Crimes et châtiments, une nouvelle exposition au Pôle Culturel Grammont à Rouen

La nouvelle exposition des archives de Seine-Maritime à Rouen explore l'évolution du système judiciaire de 1498 à 1939 en Normandie.

Déclinée en modules didactiques, elle s'adresse cependant à un public averti car elle cite en détail de nombreuses affaires crapuleuses, rappelle la variété des méthodes d’exécution et reconstitue même la scène du crime commis par le dernier mineur condamné à mort en France. Cette exposition décode les nombreuses expressions léguées par la machine judiciaire. On apprend par exemple que "L'affaire est dans le sac" fait référence au sac de jute dans lequel on conservait les pièces du procès.

Mais des documents anciens issus des archives départementales nous renseignent aussi sur l'évolution de la définition du crime au cours de l'histoire et sur la torture judiciaire, révélant quelques spécificités régionales tels que les grésillons rouennais… De quoi soutirer n'importe quel aveu !

Pratique. Jusqu'au 1er juillet. Pôle culturel Grammont à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 54 95.