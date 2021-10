Près de Rouen, le Comptoir du Malt installe son 9e restaurant : 30 postes à saisir

Sur la plaine de la Ronce, à Isneauville (Isneauville), un pôle de trois restaurants doit voir le jour. Mais pour l'heure, un seul sort de terre. Le Comptoir du Malt, "une petite chaîne régionale de restauration" comme la qualifie son directeur régional et fondateur Joël Nayet, rencontré vendredi 3 juin 2016. L'ouverture est prévue courant septembre 2016.

2,2 millions d'euros pour un 9e restaurant

Le directeur, ancien de la grande distribution, n'en est pas à son coup d'essai. "C'est notre neuvième Comptoir du Malt, le premier ayant ouvert à Amiens en 2003, et notre deuxième en Normandie, après celui de Dieppe, ouvert en 2011." Le concept reste le même. Une carte très diversifiée - hamburgers, wraps, plats traditionnels de brasserie et plats régionaux comme le welsh ou la carbonade "avec de vrais cuisiniers, qui ne font pas qu'ouvrir des poches" - et de la bière. Beaucoup de bière, Joël Nayet étant originaire du Nord : "Mais ce ne sont pas des bières issues de grandes entreprises, plutôt de brasseries du Nord de la France et d'autres flamandes."

Pour faire fonctionner ce restaurant qui peut accueillir jusqu'à 140 clients en même temps, et pour lequel Joël Nayet a investi 2,2 millions d'euros, un recrutement d'ampleur est prévu : "Nous sommes en train d'embaucher. Il y aura environ 30 employés pour assurer de grandes amplitudes horaires, sept jours sur sept", précise-t-il. Autant de salariés qui auront pour défi de populariser le Comptoir du Malt en Normandie… Avant, probablement, une extension du côté de l'ex Basse-Normandie.

Lire aussi :