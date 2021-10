Lille (AFP). Orages: un septuagénaire meurt noyé dans sa voiture, 16 départements en alerte orange

Ces violents orages ont commencé à toucher le nord en milieu d'après-midi et se déplacent vers l'est de la France et le Luxembourg, "laissant place à des pluies conséquentes" : les départements du Nord-pas-de-Calais et de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Lorraine, la Côte d'Or, la Haute-Saône et le Bas-Rhin "sont particulièrement exposés au risque de grêle et d'importantes précipitations en peu de temps", selon Météo France.

Dans le Pas-de-Calais, un conducteur septuagénaire a été surpris par la montée des eaux et est mort noyé au volant dans une rue du village de Mondicourt, près d'Arras, a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. Plusieurs centaines de véhicules étaient toujours bloqués sur la RN25 à 19H00.

Dans un tweet, la premier ministre Manuel Valls assure de la "pleine mobilisation des secours aux côtés des sinistrés".

Dans un communiqué, le ministre de l'intérieur, M. Bernard Cazeneuve , "appelle chacun à la plus grande vigilance alors que de violents orages touchent depuis le milieu de l’après-midi le Nord de la France, en particulier les départements du Pas-de-Calais et de l’Oise". "Les orages se déplaçant actuellement vers l’est de la France, la même prudence soit être observée dans ces régions dans les heures qui viennent", ajoute le communiqué.

Météo-France a annoncé dans un communiqué le maintien de la vigilance orange pluie-inondations pour seize départements : Les départements du Nord-pas-de-Calais et de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Lorraine, la Côte d'Or, la Haute-Saône et le Bas-Rhin.

- De nouvelles pluies attendues -

Dans son bulletin de 22H00, Météo France prévoit une lente baisse de l'activité orageuse sur le Nord -Est, mais note que "pour quelques heures encore des orages localement forts sont possibles avec des cumuls de pluie entre 20 et 30 mm."

"Sur les Hauts de France, c'est l'accalmie. Mais à partir de minuit de nouvelles pluies orageuses vont concerner cette région. Elles donneront par endroits 10 à 20mm", précise Météo-France.

Selon la préfecture, sept secteurs du département sont concernés par une rapide montées des eaux, notamment aux environs de Lens et Béthune. Des déviations ou circulation sur une voie ont dû être mises en place sur au moins quatre routes ou autoroutes. Les secours sont intervenus à plus de 260 reprises dans le département, a ajouté la préfecture.

Dans le Nord, où aucune victime" n'est à déplorer,les pompiers ont également été fortement sollicités et ont répondu à 4.000 appels et réalisé plus de 1.000 interventions, selon le Codis, notamment aux environs de Villeneuve d'Ascq - où une maison a été frappée par la foudre et a été entièrement détruite par l'incendie - à Douai et La Bassée. Dans cette dernière commune de près de 7.000 habitants, un hélicoptère de la gendarmerie a dû intervenir pour évacuer une dizaine d'habitants, selon la préfecture.

A Lille, le trafic des trains a été totalement interrompu en gare de Lille Europe, pour cause de "disjonction", mais le trafic reprenait vers 19H00 selon la SNCF. En gare de Lille Flandres, des légers retards pour les départs vers Paris ont également été signalés. Le tramway a aussi était bloqué à Lille, mais le trafic reprenait après 19H00.

Plus au sud dans l'Oise, de fortes pluies sont tombées notamment à Beauvais dont plusieurs rues étaient submergées par les flots. Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers sont intervenus à près de 500 reprises pour venir en aide à la population, principalement pour des coups de foudre et des caves inondées, ont indiqué les pompiers.

L'hôpital de Beauvais a été touché : quelques centimètres d'eau se sont infiltrés notamment "dans les couloirs de la salle d'attente des urgences" mais "la continuité des soins a été assurée", a précisé l'établissement.

"Il est tombé localement de l'ordre de 50 à 80 mm en quelques heures", a indiqué Météo France.

Dans l'est, la préfecture de Moselle a signalé des orages violents, mais extrêmement localisés et qui baissaient en intensité. La cité thermale d'Amnéville a fermé ses portes. Au total, les pompiers ont effectué une centaine d'interventions, tout comme dans le Bas-Rhin.