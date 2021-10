Inondations : la Seine-Maritime et l'Eure en alerte orange

Dans la matinée du samedi 4 juin 2016, Météo France a placé 19 départements en vigilance orange aux inondations, dont l'Eure et la Seine-Maritime, où la crue de la Seine, conjugée à des forts coefficients de marée, laisse craindre des débordements. Le tronçon "Seine-aval" a été également coloré en orange par Vigi-Crues, le service de prévention du gouvernement. Les débordements les plus importants seront concentrés à l'amont de Rouen.

Les prévisions de Vigi-Crues :

des débordements importants sur le secteur de Poses, jusqu'à la boucle d'Elbeuf , lors des pics de pleine mer à venir





, lors des pics de pleine mer à venir de Rouen jusqu'à l'estuaire de la Seine, des débordements localisés , surtout sur le secteur de la Bouille et celui de Rouen





, surtout sur le secteur de la Bouille et celui de Rouen crue plus importante de la Seine sur le secteur d'Elbeuf.

Nicole Klein, préfète de Normandie et de la Seine-Maritime, appelle à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité pour les secteurs concernés ou susceptibles de l'être notamment lors des pics de pleine mer. Le prochain pic de pleine mer aura lieu entre 17h et 18h.

"La boucle d’Elbeuf connaît déjà des débordements", indique la préfecture qui liste les endroits où la plus grande vigilance est à observer : Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Freneuse, La Londe, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Oissel, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière. Les maires de ces communes ont été invités à mettre en place leurs plans communaux de sauvegarde, et d'identifier les personnes qui pourraient être isolées par la montée des eaux.

L'Agence régionale de Santé a mis les établissements de santé en alerte.