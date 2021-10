Les caprices d'Eugénie, un vaudeville moderne, près de Rouen

La compagnie Tour et Détours, dirigée par Geneviève Tourret, vient de donner naissance à une nouvelle pièce truculente après neuf mois de préparation. Elle sera présentée à Bihorel, près de Rouen (Seine-Maritime), samedi 4 juin 2015 à 20h30, et dimanche 5 juin à 16h30.

Un genre renouvelé

"Ces dernières années, explique Geneviève, j'ai mis en scène de nombreux vaudevilles de Courteline à Feydeau et c'est pourquoi j'ai cette fois choisi un texte contemporain qui reprend les codes du genre." Le texte d'Isabelle Oheix, auteur de nombreuses comédies légères, nous transporte dans un univers bourgeois et enchaîne en effet les quiproquos. Eugénie, une mamie qui s'ennuie, s'amuse à faire enrager sa fille et son gendre. Avec 13 personnages sur scène, Geneviève se félicite d'avoir réuni le casting idéal : "Certains sont débutants, d'autres ont déjà beaucoup d'expérience théâtrale, tous les âges sont représentés. J'attache un soin particulier au casting car le vaudeville est particulièrement difficile à jouer : le rire exige une mécanique imparable."