Paris (AFP). Cantona se défend et soutient Benzema dans Libération

Interrogé sur la prise de position du joueur du Real Madrid, qui estime mercredi dans une interview au quotidien sportif espagnol Marca que Didier Deschamps a cédé "à la pression d'une partie raciste de la France" en ne le sélectionnant pas, Cantona répond: "Il est normal qu'il s'exprime et agisse comme un citoyen français avant de se penser comme un joueur. Un citoyen qui répond à la problématique suivante: comment barrer la route aux extrêmes?".

Revenant sur sa chronique, publiée jeudi par le quotidien britannique The Guardian, dans laquelle il soupçonnait Didier Deschamps de ne pas avoir retenu Benzema et Hatem Ben Arfa en raison de leurs "origines nord-africaines", Cantona précise: "Je n'affirme rien. Je pose la question".

"La suspension de Benzema en équipe de France est tombée le 10 décembre, entre les deux tours des élections régionales. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, les choses ont changé, l'ambiance a changé, le regard que l'on porte sur la communauté d'origine maghrébine a changé (...) On vit une période où on sanctionne une communauté... ou plutôt une période où on a envie de la sanctionner."

L'ancien footballeur reconverti dans le cinéma s'interroge également sur la "tutelle" du ministère des Sports sur la Fédération française de football et l'influence du ministre Patrick Kanner et du Premier ministre Manuel Valls, qui "ont publiquement réclamé la mise à l'écart de Benzema durant l'Euro".

Il attaque aussi les instances françaises du football: "les dirigeants d'origine maghrébine ou d'Afrique noire, ils sont où? Et les entraîneurs de Ligue 1 d'origine maghrébine? Alors que ce sont eux qui forment les gamins! Ils sont assez forts et compétents pour s'occuper des jeunes joueurs, et ils ne le sont plus quand ces mêmes joueurs passent professionnels?", questionne-t-il.

L'ancien joueur de Marseille et de Manchester United prévient enfin: "J'attaquerai en justice tous ceux qui ont tenu des propos mensongers et insultants à mon égard" après la publication de sa chronique par The Guardian.

"Eric Cantona nous a contacté dimanche afin de préciser sa pensée et de reprendre la main sur les interprétations de ses propos", explique Libération, qui fait figurer cet entretien en Une de son édition de jeudi. Celui-ci a été recontacté mercredi "pour réagir aux propos de Benzema dans Marca", ajoute le quotidien.