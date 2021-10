EuroCup 2016 de Tracteur Pulling à Bernay (Eure) ce samedi 4 Juin 2016

Devenue une vraie institution à Bernay dans l'Eure, l'Eurocup de Tracteur Pulling attire chaque année plus de 10 000 spectateurs. Des monstres de puissance allant jusqu’à 10000 chevaux feront voler la poussière, dans une ambiance festive et familliale.





L’Association de Tracteur Pulling de Normandie vous réserve une édition 2016 de très haut niveau avec de nouvelles catégories et de nouveaux engins.



Écoutez Aurélien, Responsable de la communication de l'Association de Tracteur Pulling.







Tracteur Pulling de Normandie - Bernay Impossible de lire le son.

Découvrez le film teaser de l'édition 2016, déjà vues plus d'un million de fois !







Le programme du 4 juin 2016 :



14H – Superstock light

15H – Two Wheel Drive

16H – Eurocup 0t95 mini modifieds

18H – Eurocup 2t5 light modifieds

20H – Eurocup Superstock

22H – Eurocup 4t5 heavy modifieds





Informations pratiques :



- Ouverture du parc à 11h00, début des épreuves à 14h00 jusqu’à minuit

- Paddocks ouverts au public

- Écran géant avec plusieurs caméras sur la piste

- Restauration sur place

- Feu d’artifice après le spectacle en nocturne

- Parking gratuit

- Aire gratuite de stationnement pour camping et camping-cars

- Accès handicapés

- Navette centre-ville et gare de Bernay





L'association de Tracteur Pulling de Normandie sur le web : bernay-pulling.com/

et sur Facebook : facebook.com/AssociationNormandeTracteurPulling