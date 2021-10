Soutenez les bleus pour l'Euro 2016 de football avec le "Playback Challenge"

Les fameux "Lip Sync Battles" ont démarré outre-Atlantique et ont déjà conquis des millions de fans. Aujourd'hui une enseigne de supermarchés vous défie à travers l'application "Playback Challenge" pour soutenir les bleus lors de l'Euro 2016 de football du 10 juin au 11 juillet 2016.

Pour participer, télécharger l'application sur Iphone ou smartphones Androïd afin de vous filmer, seul ou accompagné en chantant sur "I Was Made For Lovin' You (My Team)" de SKip The Use, l'hymne des bleus.

Votez pour votre favori en visionnant les vidéos en mode battle. Deux participants chantent le même morceau, vous pouvez ainsi les comparer et voter pour le meilleur.

Chaque semaine, les 15 participants les plus plébiscités sont intégrés dans le clip des supporters.

Il y a également plus de 1000 cadeaux à gagner comme places pour les matches 2016-2017 des Bleus, des concerts, des CD de Skip the Use, des Télévisions, des maillots de l'Equipe de France, des enceintes, des albums Panini dédicacés ou encore des centaines de Goodies de l'Equipe de France !