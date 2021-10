Course de drones entre des écoles d'ingénieurs à l'aéroport de Rouen

L'aérodrome de Rouen Vallée de Seine, à Boos (Seine-Maritime), accueillait la toute première course de drones inter-écoles, samedi 28 mai 2016, dans l'après-midi. Elle était organisée par des étudiants de l'École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC), située à Saint-Etienne-du-Rouvray, et opposait quatre écoles.

Jamais ce type de course n'a été organisée à l'échelle nationale. Mais forts d'ambition, Augustin Muller, Loïc Rousseau, Thibault Clamens et Mickaël Delamare, ont concrétisé leur projet. L'initiative naît d'Augustin alors qu'il entame sa première année à l'ESIGELEC. Passionné de drones, il souhaite d'abord populariser le pilotage automatique auprès des élèves. "Pour beaucoup, les drones se résumaient à une technique complexe et onéreuse. Je voulais démontrer le contraire", explique-t-il.

Rapidement, d'autres étudiants se joignent au projet. Ensemble, ils commencent à imaginer une compétition qui se disputerait entre plusieurs écoles d'ingénieurs. Adossés à l'association robotique et électronique de l'école, EsigelTronix, ils reçoivent rapidement le soutien de différents sponsors et partenaires.

Quatre écoles et 12 drones en compétition

Quatre écoles et 12 drone étaient en lice : l'IPSA Paris, l'Estaca Levallois, l'Esigelec et la Centrale Marseille. "Le principe de la course est simple. Le vainqueur sera celui qui réalise le plus de tours possibles en cinq minutes", précise Thibault.

L'équipe gagnante a remporté un baptême d'hélicoptère dans les hauteurs de la Vallée de Seine.

"Nous voulons pérenniser ce projet"

Pour ces étudiants, le projet n'en est qu'à ses débuts. Samedi était l'occasion pour eux de gagner en visibilité auprès d'autres écoles d'ingénieurs. Et, si les participants affluent l'année suivante, pourquoi pas disputer la prochaine course dans un espace comme le Kindarena.

Regardez la vidéo de la course :