Théâtre à Rouen : ils écrivent la suite de Mme Bovary de Flaubert

Fruit d'une écriture participative orchestrée par Michèle Guigot, Il s’appellerait Georges, une création originale des Amis du musée Flaubert à Rouen (Seine-Maritime), rend un hommage tout particulier à l'auteur en signant une suite au célèbre roman de Gustave Flaubert, "Mme Bovary". La pièce a pour sujet le destin de Berthe, la fille d'Emma, délaissée par sa mère puis élevée par une tante désargentée. Rythmée, inventive et non dénuée d'humour, elle est interprétée avec brio par cette troupe amateur. Reprenant les personnages secondaires du roman, elle imagine le retour à Yonville de Berthe venue y ouvrir commerce. Tantôt dérangeants et profiteurs ou compatissants et bienveillants à l'égard de Berthe, les villageois lui livrent leurs souvenirs sur le destin tragique de sa mère ne l'épargnant d'aucun détail. Parviendra-t-elle malgré tout à surmonter le poids du passé ?

Pratique. Les 2, 3 et 10 juin à 18h. Musée Flaubert à Rouen. Tarif 6 à 12€. Tél. 06 99 31 40 48