Sa voiture emboutie, il trouve un mot sur son pare-brise: «J'ai heurté ta voiture, je laisse ce mot parce que quelqu'un me regarde»

Beaucoup auraient hurlé en voyant ça, mais lui a préféré en rire. Un jeune homme a retrouvé sa voiture abimée en la récupérant sur un parking.



Il a d'abord remarqué un papier sous son essuie-glace qui prenait le vent comme un drapeau. En lisant le message, il a découvert que le conducteur indélicat... l'était jusqu'au bout !





« Salut, j’ai heurté ta voiture. Je laisse ce mot parce que quelqu’un me regarde… Ils surveillent encore… OK c’est bon. Désolé mec. Peace ».





Contre toute attente, ce jeune Américain du Massuchussets, a piqué un bon fou rire avant de partagé sa mésaventure sur Twitter. La technique du conducteur indélicat diaboliquement malicieux, a visiblement très bien fonctionné.





Not even mad about the scratches lmfao.....Hands down the funniest thing that has ever happened to me only in NewB ???? pic.twitter.com/Mc3WD6P12H