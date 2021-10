Nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail en Normandie : blocages et manifestations

L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-Unef-Fidl-UNL appelle, jeudi 26 mai 2016, à une nouvelle journée nationale de mobilisation, la huitième depuis mars 2016 contre le projet de loi Travail, jugé destructeur pour les droits des salariés.

Raffineries et dépôts pétroliers sont désormais l'épicentre du mouvement. La veille, cinq raffineries sur huit étaient perturbées et plus de 4.000 stations d'essence en rupture totale ou partielle, selon une application mobile très utilisée par les automobilistes en quête de carburant.

Face à ces blocages, le gouvernement a choisi la manière forte, envoyant à l'aube les forces de l'ordre pour débloquer des dépôts.

"Tout sera mis en oeuvre pour assurer l'approvisionnement aux Français et à l'économie", a promis François Hollande en conseil des ministres, selon le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll.

Les perturbations au niveau national

Au moins 16 des 19 centrales nucléaires ont voté la grève mercredi et trois centrales thermiques étaient déjà à l'arrêt, selon la CGT. Le mouvement provoque également des perturbations dans les transports. Lire aussi : préavis de grève à la centrale nucléaire de Flamanville

La SNCF connaît depuis mercredi son cinquième épisode de grève depuis mars, à l'appel de la CGT-Cheminots et de SUD-rail sur des revendications à la fois sectorielles et liées au projet de loi Travail.

Elle prévoit, jeudi, trois TGV sur quatre et quatre RER sur cinq en circulation, et en province, deux TER sur trois et six intercités sur dix. Mais avec environ 10% de grévistes selon la direction, la mobilisation était plus faible mercredi que la semaine dernière.

Mais face au mouvement social, le gouvernement reste inflexible. "La CGT ne fait pas la loi dans le pays", a lancé Manuel Valls mercredi, à l'Assemblée nationale, excluant aussi bien le "retrait" du projet de loi que la "remise en cause" de son très contesté article 2, qui donne la primauté aux accords d'entreprises dans l'aménagement du temps de travail.

LA SITUATION EN DIRECT

14h. Un manifestant frappé par un policier à Caen

Un manifestant, à terre, a reçu plusieurs coups de matraque de la part d'un policier, ce midi, lors de la manifestation à Caen, selon Normandie-actu. Il s'agirait de légitime défense a répondu le directeur département de la sécurité publique du Calvados : "On a pris plusieurs jets de projectiles, à plusieurs reprises. Il y a eu des sommations à quatre ou cinq reprises." Une plainte aurait été déposée.

Les photos de Tendance Ouest :

La vidéo de nos confrères :

13h45. La situation commence à dégénérer à Caen

Nouveau gazage place Gardin pic.twitter.com/t7yks3HetO — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

Qques manifestants renversent une poubelle. D'autres crient "non ça ne sert à rien" @CaenOfficiel pic.twitter.com/s7vNw2XZeR — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

13h15. Un homme nu face aux policiers à Caen

13h. La personne tuée dans une collision est un maire de la Manche et un syndicaliste CGT

Hervé Renet, maire de Sainte-Croix-Hague (Manche), membre du Front de Gauche et de la CGT, est mort dans un accident de voiture ce jeudi 26 mai 2016. Il se rendait à un rassemblement contre la loi Travail. Le passager de la moto, grièvement blessé, est une figure de la CGT.

12h45. Manifestation contre la loi Travail à Rouen : la mobilisation ne faiblit pas



Après le blocage sur les routes de Seine-Maritime, une manifestation s'est déroulée à Rouen (Seine-Maritime), dans la cadre de la mobilisation contre le projet de loi Travail.

12h30. Fin de la manifestation à Caen, 300 personnes continuent le mouvement

Départ d'une #manifestation sauvage environ 300 personnes se dirigent vers la place Gambetta #Caen #LoiTravail #manif26mai — Préfet du Calvados (@Prefet14) May 26, 2016

12h. Environ 3000 manifestants à Caen

11h30. Un mort et un blessé grave dans une collision à Cherbourg

Un motard a été tué dans une collision, dans la matinée, près de Cherbourg (Manche). D'après les premiers éléments, il se rendait avec son passager à un blocage dans le cadre de la mobilisation contre la loi Travail.

10h45. L'arsenal de Cherbourg bloqué

A Cherbourg, devant l'Arsenal, la mobilisation a commencé dès 4h30. Les trois portes d'accès au site de DCNS et de la Base navale ont été complètement bloquées. Les grévistes ont seulement laissé passer les militaires réquisitionnés, les équipes de sécurité du site, ainsi que les salariés travaillant sur les parties nucléaires.

10h30. Départ de la manifestation à Caen

Manif #loitravail à Caen : le cortège remonte la rue Caponière pic.twitter.com/pWnM5K4lgG — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

10h. Blocages sur le périphérique de Caen levés

9h45. Crise du carburant en Normandie, la situation par département



La plupart des restrictions d'approvisionnement en carburant ont été levées dans l'ouest du pays. En Normandie, seuls les départements de l'Orne et de la Manche ont pris cette décision.

9h30. Manuel Valls évoque des "modifications" et des "améliorations" sur le projet de loi Travail

Manuel Valls a évoqué de possibles "modifications" ou "améliorations" du projet de loi Travail, même s'il est selon lui "hors de question de changer le cadre" du texte, notamment l'article 2 contesté par la CGT et FO.

"Il est hors de question de changer le cadre. Il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations", a déclaré M. Valls sur RMC/BFM TV, répétant qu'il n'y aurait pas de retrait du projet, au matin d'une nouvelle journée de mobilisation sociale.

9h15. Les blocages levés sur le pont de Normandie et le pont Flaubert à Rouen

#manifestation #Rouen Réouverture du pont Flaubert dans les deux sens. — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) May 26, 2016

#manifestation #LeHavre Levée du blocage Pont de Normandie - Réouverture en cours. — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) May 26, 2016

9h. A Saint-Lô, des automobilistes tentent de forcer des barrages

8h30. A Caen, le périphérique fluide, la N158 bloquée

8h20. La ville de Rouen saturée, des dizaines de kilomètres de bouchons

Des dizaines de kilomètres de bouchons sont observés à Rouen, sur l'A150, la Sud III, la N28, le boulevard industriel.

8h15. Blocages à Saint-Lô

#loitravail #saintlo blocage du pont de la Vire au bas de la rue de Coutances pic.twitter.com/Sv066BNIjZ — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

8h. Des blocages ont été mis en place à Cherbourg

A #Cherbourg, rond point André Malraux et voie de contournement est fluides à 7h. pic.twitter.com/YUpbpwXPk0 — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

A #Cherbourg le passage à niveau avenue de Paris bloqué, aucun train ne circule depuis 5h30. Les voitures passent. pic.twitter.com/pM5VoMYomA — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

7h45. A Caen, les cheminots se joignent au mouvement

Au rond-point bleu d'Ifs, au sud de Caen, les cheminots viennent prêter main forte aux bloqueurs déjà présents pic.twitter.com/O2Pon6q0ID — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

Au rond-point bleu, à Ifs au sud de Caen, ça commence déjà à bouchonner pic.twitter.com/jsxe04tIw8 — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

Premiers barrages filtrants mis en place à #Caen, aux rond-points d'Ifs, Colombelles, Carpiquet et Bourguébus. pic.twitter.com/HdKyrFkjol — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 26, 2016

7h30. Le pont de Tancarville bloqué à son tour

Le pont de Tancarville a été bloqué à son tour. Les automobilistes doivent passer par Rouen pour traverser la Seine.

????LOI TRAVAIL-NORMANDIE Manifestations sur ponts de Normandie (photo), Tancarville près du Havre et Flaubert à Rouen pic.twitter.com/ampSQt6QQ3 — infos140 (@infos140) May 26, 2016

7h. Barrages filtrants sur le périphérique de Caen

Quatre barrages filtrants ont été mis en place autour de Caen.

#manifestation #routiers mettent en place un barrage filtrant au rd point Renault Trucks à #Colombelles et au rond point #Ifs pte d'Espagne — Préfet du Calvados (@Prefet14) 26 mai 2016

#LoiTravail actions des #routiers 4 barrages filtrants sur périph de #Caen mais #circulation fluide RN13 et BP Nord pic.twitter.com/1Mbvka0Wbn — Préfet du Calvados (@Prefet14) 26 mai 2016

#routiers #LoiTravail déviation mise en place depuis #Falaise prendre sortie éch Jalousie vers Fontenay le Marmion pic.twitter.com/AmplpM67hB — Préfet du Calvados (@Prefet14) 26 mai 2016

6h30. Le pont de Normandie de nouveau bloqué

Entre 300 et 500 manifestants bloquent les accès au pont de Normandie, qui relie le Calvados à la Seine-Maritime. La veille, ils avaient déjà organisé une action à cet endroit.