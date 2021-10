Crise du carburant : un tiers des stations-service en rupture partiel ou total, la carte interactive

D'après France Info, qui a interrogé Pierre Auclair, le co-fondateur de l'application mobile "Essence", sur les 12.000 stations-service du territoire, mercredi 25 mai 2016, "4026 stations sont peu ou prou en pénurie de carburant". "C'est très compliqué dans l'Ouest, ça se densifie en région parisienne et toute la vallée du Rhône jusqu'au bassin méditerranéen est touchée. Il n'y a guère que l'Est et le Centre qui ne sont pas touchés".