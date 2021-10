Restriction de carburant dans le Calvados : ils tentent de repartir avec 108 litres

Dans le Calvados, la préfecture limite les pleins de carburant. Chaque automobiliste ne doit pas se retirer plus de 20 litres à la pompe. Mais trois personnes ont voulu aller outre cette restriction dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai 2016, dans une station-service de Honfleur.

Elles auraient fait des réserves et rempli trois jerricans pour une quantité totale de... 108 litres ! Des policiers sont intervenus sur les lieux et les ont contrôlées. Les trois mis en cause écopent d'un simple rappel à l'ordre. Une contravention devrait leur être adressée dans les jours suivants.

Recensement des stations en rupture totale ou partielle de #Carburant dans le #Calvados https://t.co/0BLTjGtCwm pic.twitter.com/gTgrt5OFZa — Préfet du Calvados (@Prefet14) 23 mai 2016

"Nous en appelons au civisme de chacun, pour que tout se déroule dans le calme sachant qu'il n'ya pas pénurie de carburant dans le département", rappelle à ce sujet le préfet du Calvados, Laurent Fiscus.

Journée de blocages dans les raffineries

La journée de mardi 23 mai a été marquée par de nombreuses actions, notamment dans les raffineries. Les huit sites français sont d'ailleurs à l'arrêt ou tournent au ralenti. D'autres blocages paralysent la distribution du carburant. Le gouvernement s'est toutefois voulu rassurant et indiqué que les stocks étaient suffisants et qu'il n'y avait pas de pénurie.

Vol de carburant en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, les gendarmes alertent la population contre des probables vols de carburant. Des personnes mal attentionnée profiteraient de la pénurie actuelle et du mouvement de panique dans la population pour siphonner des réservoirs et revendre l'essence et le gazole au double du prix actuel.