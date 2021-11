Nicolas Hulot était en Basse-Normandie hier

Nicolas Hulot s'est d'abord rendu à Fervaches, dans le Centre Manche, pour un échange sur la politique agricole au GAEC Gosselin dans l'exploitation de Christophe et Vincent Gosselin. La question du passage d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bilogique a été largement évoquée. Et pour cause les deux frères, associés depuis 20 ans, sont passés à une agriculture biologique depuis déjà 1 an et demi.

Puis, l'ex animateur de TF1 est allé à la rencontre des maires ruraux à la Mairie du Chefresne. Situé sur le tracé de la nouvelle ligne THT de l'EPR, la commune est particulièrement mobilisée contre ce projet avec plusieurs autres communes du secteur.

Nous avons profité de cette occasion pour lui poser quelques questions concernant son état d'esprit quelques jours avant le deuxième tour des primaires écologistes et de ce que pourrait entraîner la suppression du nucléaire dans notre région concernant l'emploi.

Son 1 / Etat d'esprit de Nicolas Hulot

Son 2 / Emplois liés au nucléaire