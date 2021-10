Agenda : Getdown et vos sorties club ce samedi 21 mai

L'un des Dj's les plus en vogue en ce moment, Getdown pose ses platines aux Planches à Deauville.

C'est Jaccuzi Party au Koncept à Lessay avec une eau à 37° et des surprises toute la nuit.

Mousse géante à l'Apocalypse New, avec 4 mètres de mousse dans une piscine géante. Dress code : tenue de plage, shorts, maillots de bain, bikinis...Distribution massive de cadeaux pendant la soirée.

Birthday Party à l'Oméga Club de Torigny-les-villes avec entrée gratuite pour toutes et tous avant 1h, et pour les natifs du mois de mai et 4 de vos amis toute la nuit sur présentation d'un justificatif. C'est également la soirée des anniversaires du mois.

La Nuit des Célibataires Act 2 l'Agrion au Moulin de Ver, l'entrée est offerte avant 23h30