Le quotidien d'une habitante du Calvados pendant l'occupation et la libération dans un livre

L'ouvrage "Le journal de guerre d'une civile de Périers-sur-le-Dan 1940-1945" est disponible pour le grand public à partir du mercredi 1er juin 2016. Il raconte le quotidien pendant l'occupation allemande et les premier mois de la libération d'une habitante de Périers-sur-le-Dan, près de Caen (Calvados).

Depuis le 6 juin 1944, les Anglais ont repris Périers-sur-le-Dan. Mais les combats font rage avec une division allemande, basée à Biéville-Beuville. Marie-Louise Osmont reçoit un éclat de bombe dans le dos. Cette ancienne infirmière devenue bibliothécaire ne s'affole pas. Elle décide d'aller voir un fermier et lui demande de lui retirer les morceaux entrés dans sa chair. "Vous faîtes comme si j'étais un cheval", dit-t-elle à son ami pour le motiver à opérer.

Un document unique

Cette anecdote et bien d'autres sont contés dans un ouvrage à paraître mercredi 1er juin. "Le texte est tiré de manuscrits qui ont déjà fait l'objet d'un livre et d'un film, mais uniquement en anglais", expose Jacques le Carpentier, ancien maire de Périers-sur-le-Dan, à l'origine de l'ouvrage. Pour l'historien britannique John Keegan, décédé en 2012, il s'agit même d'un "document unique pour lequel il n'existe aucun équivalent pour la bataille de Normandie et très peu dans toute l'histoire des guerres."

