Manche : une femme de 18 ans grièvement blessée dans une collision sur l'A84

L'accident s'est produit dans la nuit du mardi 17 au mercerdi 18 mai vers 3h du matin, à proximité de l'aire de Gouvets (Manche), sur l'autoroute A84, dans le sens Caen-Rennes. La voiture conduite par un jeune homme de 20 ans a percuté l'arrière d'un poids lourd. La passagère de la voiture, 18 ans, a été grièvement blessée.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont pris en charge la victime. Médicalisée sur place, elle a été transportée par la route vers le CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les conditions météo rendaient impossible le vol de l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 50. Le conducteur de la voiture, plus légèrement touché a été également pris en charge par les secours et transporté lui aussi à l'hôpital.

Le camion était parti à l'arrivée des secours

L'accident a nécessité la présence sur place d'une vingtaine de pompiers des casernes de Tessy-Bocage, Torigni-les-Villes, Percy-en-Normandie et Saint-Lô.

Le camion n'était plus sur les lieux de l'accident à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

La veille, plusieurs blessés dans l'Orne

La veille, mercredi 17 mai 2016, trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans des collisions sur les routes de l'Orne.