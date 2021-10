Mondeville. Un père menace de mort la directrice d'une école élémentaire

Le 8 novembre, la directrice d'une école élémentaire de Mondeville, au sud de Caen, convoque le père d'un enfant de 8 ans élève de CM1 au sujet du comportement agressif de son fildes s. Elle l'informe qu'elle vient de rédiger un rapport au service social de l'inspection académique. L'enfant semble en souffrance. Le père le prend très mal et devient rapidement impoli, la tutoyant, et menaçant : « gens vont venir s'occuper de toi, chez toi, quitte à aller en prison ! » Mise en garde à vue, il en tient la directrice responsable.

L'enfant apporte le fusil de son père à l'école

Le 19 novembre, l'enfant fait savoir à ses camarades de classe qu'il va apporter le fusil de son père à l'école. A la suite d'une seconde garde à vue, une perquisition est menée au domicile du père qui possède bien une arme. S'en suivent des insultes et menaces de mort réitérées au téléphone à l'adresse de la fonctionnaire. Celle-ci, apeurée, les prend au sérieux et porte plainte. L'homme âgé de 29 ans comparaissait le jeudi 12 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrages et menaces de mort à l'encontre d'un chargé de mission du service public.

« Je voulais l'intimider»



A la barre, il reconnaît les faits « Je voulais l'intimider pour qu'elle lâche mon fils. Ma mère et mon ex ont dressé un mauvais portrait de moi à l'école. Je n'ai jamais été informé qu'il pouvait poser problème » Le président reconnaît : « C'est compliqué pour les enseignants, la garde alternée » Il ressort néanmoins de l’enquête que l'école n'a pas jugé bon d’alerter plus tôt le père, au vu des violences intrafamiliales passées. Le casier judiciaire du prévenu comporte des mentions d'outrages, de vols, de dégradations, de ports d'armes en récidive. Malgré ce palmarès l'homme est gérant d'une société de bâtiment. Il est condamné à 8 mois de prison avec sursis, à 500 euros de dommages et intérêts et à 500 euros de frais de justice.