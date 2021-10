A un but près, le Havre ne monte pas en Ligue 1

Le vendredi 13 mai 2016 n'aura pas été le jour de chance pour les joueurs du HAC. Pour la 38ème et dernière journée de ligue 2, l'équipe du Havre (Seine-Maritime) remporte une large victoire contre l'équipe de Bourg en Bresse (Ain): 5-0. Mais il manque un but. Avec un score final de 65 point pour la saison, le HAC ne montera pas en ligue 1 la saison prochaine.

Retrouvez le résumé du match sur le site web du HAC. Au stade Océane, "jamais le HAC n’est passé si près d’un exploit d’une telle ampleur" résument-ils.

L'ambiance n'a jamais été aussi chaude chez les Havrais: "A la 82’, tout le stade est debout et hurle sa joie lorsque Gimbert plante le cinquième but de la tête. Il reste cinq minutes, le délire est incommensurable. On attend tous le sixième but, celui de la délivrance, celui de l’EXPLOIT. "

Un coup dur pour le club Seinomarin:

Entre tristesse et fête au @StadeOceane, les supporters ont envahi le terrain pour remercier les joueurs pic.twitter.com/68lXMN0IRJ — HAC Football (@HAC_Foot) 13 mai 2016





Un match fatal pour les joueurs:

À un but... Le foot peut être cruel.. Mais très fier d'être havrais ce soir ! Merci au peuple havrais ! J'ai le coeur ciel et Marine. — Nathaël Julan (@NathaJln) 13 mai 2016