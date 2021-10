A Rouen, une voiture incendiée : un ado interpellé

Jeudi 12 mai 2016 au soir, un témoin alerte la Brigade Spécialisée de Terrain. Rue Wagner, dans les Hauts-de-Rouen (Seine-Maritime), dans la Zone de Sécurité Prioritaire, il a vu quatre individus mettre le feu à un véhicule avant de prendre la fuite vers la rue Verdi.

Trois mineurs retrouvés

Les policiers partent à leur recherche et les retrouvent rapidement. A leur vue, l'un des quatre jeunes prend la fuite vers la forêt. Les trois autres sont contrôlés. Deux sont âgés de 17 ans et résident à Rouen. Le troisième a 16 ans et habite Saint-Etienne-du-Rouvray.

Reconnu par les témoins

Les trois suspects sont ramenés sur les lieux de l'incendie. Plusieurs témoins reconnaissent alors le jeune homme de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il est interpellé pour destruction volontaire de bien privé par incendie. Auditionné, il n'aurait pour le moment pas reconnu les faits.