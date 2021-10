Mondial de hockey : Sacha Treille, de Rouen, inscrit un triplé et offre la victoire à la France

Match prolifique pour Sacha Treille, international français et joueur des Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Dans le match opposant la France à la Hongrie lors de ce mondial de hockey, le Rouennais a inscrit un triplé, contribuant grandement à la victoire de son équipe et confirmant la bonne forme des Rouennais lors de ce mondial.

Si les joueurs de Dave Henderson commencent timidement la rencontre, ce sont eux qui ouvrent la marque grâce à Nicolas Ritz peu avant la moitié de ce premiers tiers temps. Les Hongrois égaliseront quatre minutes plus tard (1-1).

Hat-trick pour Sacha Treille

Ce n'est que deux minutes avant la sirène du premier tiers que la France reprendra l'avantage par Sacha Treille, l'un des six Dragons de Rouen qui composent la sélection française, qui, d'un lancer puissant plein axe, envoie le palet entre les jambières du portier hongrois. Damien Fleury viendra donner un peu plus de confiance avec un troisième but à 34 secondes de la fin du premier tiers.

Notre article : Six joueurs des Dragons de Rouen rejoignent l'équipe de France pour le mondial de hockey

Des Rouennais toujours en vue

Le quatrième but sera une oeuvre 100% rouennaise. Le défenseur Florian Chakiachvili récupère un palet en zone neutre qu'il transmet à Yorick Treille qui déborde son vis-à-vis et qui redonne le palet plein axe à Chakiachvili qui avait suivi l'action pour l'unique but de ce second tiers.

Si les Hongrois ont un sursaut d'orgueil dès l'entrée du dernier tiers temps en revenant à 4-2, ce sont bien les Français qui continuent leur marche en avant en inscrivant deux nouveaux buts par l'intenable Sacha Treille, qui, d'un nouveau lancer puissant trompe le gardien puis quelques minutes plus tard sur une passe de l'ancien rouennais Pierre-Edouard Bellemare. Sacha reçoit le palet près du slot et attend que le gardien se couche pour placer le palet sous la barre.

Grâce à cette victoire, la France prend la quatrième place du groupe avant le choc face aux Etats-Unis jeudi 12 mai à 15h15.

Notre article : Quand les Bleus livrent leurs ambitions pour ce mondial