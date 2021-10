159 km/h au lieu de 90, en Normandie : les gendarmes lui confisquent sa voiture neuve

Elle n'avait que 350 kilomètres au compteur. Et elle est déjà confisquée par les gendarmes. Durant le week-end de l'Ascension, du 4 au 8 mai 2016, les militaires de Seine-Maritime ont été particulièrement présents sur les routes.

Entre Fécamp et Fauville-en-Caux, ils ont intercepté un chauffard à la vitesse de 159 km/h au lieu des 90 autorisés. Le conducteur circulait sur la route départementale 926. Les forces de l'ordre ont immédiatement retiré son permis de conduire et le parquet a ordonné la confiscation de son véhicule.

73 conduites en état d'ivresse

Sur tout le département, les gendarmes sont intervenus à quatre reprises sur des accidents corporels et à 23 reprises sur des accidents matériels. 73 conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et six pour conduite sous l'emprise des stupéfiants. 11 conducteurs n'avaient pas de permis de conduire, 13 ont été contrôlés avec un téléphone au volant. Et enfin, neuf ont franchi la ligne continue.

15 permis retirés dans l'Orne

Sur les routes de l'Orne, quinze rétentions de permis de conduire ont été prononcées par les unités motorisées de l'escadron départemental de sécurité routière.

Plusieurs morts sur les routes de Normandie

Le week-end a été particulièrement meurtrier sur les routes de Normandie. Dimanche 8 mai, un homme de 33 ans a perdu la vie dans un accident qui s'est produit vers 18 heures sur la commune de Saint-Fraimbault, près de Domfront (Orne). Il aurait perdu le contrôle de son véhicule.

Dans la nuit de vendredi 6 à dimanche 7 mai, c'est un homme de 50 ans qui est décédé dans un accident, à Saint-Planchers (Manche). Il aurait lui-aussi perdu le contrôle de son véhicule. Sa passagère a été grièvement blessée.

Dramatique collision dans l'Eure, le lundi

Le lendemain, lundi 9 mai, une jeune femme de 25 ans et un homme de 57 ans sont morts dans une collision entre une voiture et un camion,vers 8h30, près de Bernay (Eure).

