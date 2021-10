Voile : sur la presqu'île de Caen, c'est parti pour la quatrième Norlanda's Cup

La régate se déroule pendant dix jours, du 10 au 20 mai 2016 sur la presqu'île de Caen, sous le viaduc de Calix. Elle rassemble 32 équipes qui se disputeront le titre dans des courses de 20 minutes. "L'originalité c'est que ça se passe en ville, et que l'on peut assister à la totalité des courses", précise Martial Fesselier coorganisateur de l’événement. Le format de l'épreuve est basé sur des duels en match race, avec le même bateau.

Les courses ont lieu les mardi 10 (première course à 16h06), mercredi 11 (16h06), jeudi 12 (14h54), mardi 17 (14h54), mercredi 18 (14h54), jeudi 19 (14h54) et vendredi 20 mai (13h06, jour des finales). Ces rendez-vous de voile sont ouverts au grand public et totalement gratuit. De nombreuses animations et initiations sont au programme.