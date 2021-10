Yann Barthès va quitter "Le Petit Journal", émission culte de Canal+

L'animateur Yann Barthès a annoncé à l'AFP qu'il allait quitter "Le Petit Journal", l'émission satirique culte de Canal+ qu'il animait depuis 2011, et dont il présentera la dernière le 23 juin."Je ne présenterai plus Le Petit Journal la saison prochaine. Je souhaite écrire avec les équipes de Bangumi (la société de production de l'émission, NDLR) une nouvelle histoire et vivre de nouvelles aventures", a-t-il déclaré sans autre commentaire.