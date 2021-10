Incendie d'un appartement en Seine-Maritime : un homme intoxiqué, la famille relogée

L'incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mai 2016 dans un appartement situé route de Cany, à Fécamp (Seine-Maritime). Le feu a pris sur une cloison de ce logement duplex, doté d'un rez-de-chaussée et de deux étages, et s'est ensuite propagé au reste de l'habitation.

Un homme intoxiqué par les fumées

Les habitants, un couple (un homme de 37 ans, une femme de 32 ans) et leurs deux enfants de 5 et 11 ans, ont été évacués par les pompiers et relogés chez des amis. Le mari a dû être conduit au centre hospitalier de Fécamp après avoir été intoxiqué par les fumées.

Les autres habitants de l'immeuble ont été évacués dans un premier temps avant de pouvoir regagner leurs logements.