Fred de "C'est pas Sorcier" en visite à la Cité de la Mer de Cherbourg

C'est l'un des génériques inoubliables de la télévision française... "C'est pas Sorcier" a quitté les écrans depuis 2014, après plus de 20 ans de découvertes scientifiques et d'expériences, animées par le duo Fred et Jamy et leur complice Sabine, sans oublier "La Petite Voix".

En juin 2015, Frédéric Courant lançait le site internet "L'Esprit Sorcier", "L'esprit de "C'est pas Sorcier" version 2.0" : une plateforme en ligne consacrée à la science et la découverte, dans la lignée de l'émission mythique. Plus de 120.000 euros avaient été récoltés via un financement participatif sur le web pour soutenir ce nouveau projet.

C'est avec ses collègues de l'Esprit Sorcier qu'il a visité mercredi 4 mai 2016 la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche), à l'invitation de l'équipe, pour découvrir ce lieu consacré à l'océan et aux relations de l'homme avec la mer.

Une visite immortalisée par un tweet...