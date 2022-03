Rouen : portrait de l'élue Marine Caron, nommée "Jeune européenne de l'année"

Militante du Nouveau Centre à 22 ans, candidate à 24 ans lors des municipales à Rouen, élue à 25 au Conseil Départemental de Seine-Maritime, Marine Caron (UDI) est la jeune élue rouennaise qui monte.

Lundi 25 avril, celle qui a œuvré, dans l'ombre, à l'élection de Hervé Morin à la tête de la Région Normandie, a reçu à Bruxelles le prix "Young European of the Year" décerné par l'ALDE, le parti libéral et centriste du Parlement européen, qui regroupe entre autres les parlementaires français de l'UDI. "C'est un titre qui récompense l'engagement local de jeunes élus", explique la jeune femme.



« Je fais partie d'une génération née européenne »

Choisie parmi huit candidats, Marine Caron est la première Française à remporter ce concours. Elle y voit une récompense "symbolique mais très gratifiante". Surtout, elle vient valider l'ascension d'une élue qui a l'Europe chevillée au corps. Candidate aux élections européennes de 2014 sur la liste de Dominique Riquet, elle continue de plaider la cause continentale alors que l'Union est de plus en plus dénigrée par la classe politique : "Je fais partie d'une génération (1990) née européenne. L'Europe est dans mes gênes. C'est un marqueur fort de mon identité. Je fais partie de ceux qui pensent que la France a besoin de l'Europe pour peser dans le monde."