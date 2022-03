Saint-Lô : 3ème édition de l'Agro's course

C'est une course pédestre d'obstacle de 11 km ayant pour but de promouvoir l'agroalimentaire. C'est également un jeu de piste ouvert aux petits et grands. La course se tiendra à Saint-lô à 10h, le départ et l'arrivée auront lieu au hall technologique de l'ESIX.

Les inscriptions sont au tarif de 6€ pour la course de 11 km et 2€ pour le jeu de piste. Plus d'infos ICI

Ecoutez, Marine Hérel, membre de l'organisation de ce projet.