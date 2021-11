Nouveau stationnement à Caen : les modalités

Parmi les grands changements, le stationnement de l’hypercentre, symbolisé par la couleur rouge, sera réduit à 1 285 places, soit 450 places de moins. Il coûtera également plus cher, en passant à 1,20 € l’heure, et le temps de stationnement y sera limité à 75 minutes, contre 90 auparavant.



+10 % de places payantes

La “zone jaune”, qui concerne les espaces plus périphériques, sera pour sa part augmentée de 850 places pour atteindre 3 085 places. Il sera possible de s’y garer jusqu’à 150 minutes, pour un tarif de 0,80 € l’heure.

“Il s’agit d’optimiser l’existant en assurant une meilleure rotation des véhicules. Le nombre de places payantes va augmenter de 10 %, mais presque la moitié de la capacité de stationnement restera gratuite”, justifie Rudy Lorphelin, le maire adjoint en charge des déplacements. “C’est une condition indispensable pour assurer l’attractivité du centre-ville. Et cela nous place parmi les villes les moins chères de France.” Parmi les autres mesures mises en place, le parking du personnel de l’Hôtel de Ville sera désormais ouvert les week-ends. Un stationnement minute sera aussi installé place Saint-Sauveur et devant le Conservatoire.



Les six parkings souterrains de la ville, considérés comme sous-utilisés, seront ouverts jusqu’à minuit au lieu de 20 h ou 21 h. Le stationnement pour les résidents sera élargi, avec un nouveau tarif de 15 € par mois. Elle permettra de stationner en zone jaune, et en zone rouge pour 2 ¤ de plus par jour.