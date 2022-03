New York (AFP). Le chanteur soul Billy Paul est mort à l'âge de 81 ans

Connu pour sa voix mélodieuse, Billy Paul avait obtenu un Grammy Award et avait contribué au développement du Rythm and Blues moderne. Mais il a subi les conséquences négatives d'une des erreurs de marketing les plus connues de l'industrie musicale américaine.

"C'est avec le coeur lourd que nous avons le regret de vous annoncer que Billy est décédé aujourd'hui à son domicile après une grave maladie", déclare un communiqué publié sur le site internet du chanteur.

Né Paul Williams à Philadelphie, il s'est trouvé dès son plus jeune âge plongé dans l'univers de la soul music de cette ville de l'est des Etats-Unis.

Il a participé dans sa jeunesse à des sessions avec des légendes comme Charlie Parker et Nina Simone.

En 1972, Billy Paul se trouve propulsé en haut des classements avec "Me and Mrs. Jones", une chanson sur une aventure extra-conjugale, qui sera par la suite reprise par nombre d'artistes, dont le duo pop Hall and Oates et le crooner Michael Buble.

Mais à la suite d'une décision qui allait se révéler commercialement désastreuse, Billy Paul n'enchaîna pas avec une autre chanson du même genre mais avec "Am I Black Enough For You ?" ("Est-ce que je suis assez noir pour vous ?"), morceau funky contenant des allusions au mouvement du Black Power.

"Cette chanson est en avance sur son temps", a déclaré l'artiste des années plus tard, en 2009. "A présent elle est très, très populaire. Elle a rattrapé l'époque - maintenant nous avons un président noir", a-t-il ajouté, faisant référence à Barack Obama.