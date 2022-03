Chanhassen (Etats-Unis) (AFP). Prince a été incinéré lors d'une cérémonie privée, hommage public en préparation

"Il y a quelques heures, Prince a été célébré par un petit groupe des personnes qu'il aimait le plus: sa famille, ses amis et ses musiciens, au cours d'une belle cérémonie privée destinée à lui dire au revoir avec amour", a annoncé dans un communiqué une porte-parole, Anna Meacham.

"Le corps de Prince a été incinéré", et l'endroit où ses cendres reposeront "restera privé", a précisé la porte-parole. Afin que le public puisse lui rendre hommage, "une célébration musicale sera annoncée à une date ultérieure", a-t-elle dit.

Le chanteur est mort soudainement jeudi à l'âge de 57 ans dans sa résidence de Paisley Park près de Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis, sa ville natale.

Celui que l'on surnommait "le Kid de Minneapolis" était devenu mondialement célèbre dans les années 1980 et 1990, avec des tubes comme "Cream" ou "Kiss", mêlant riffs de guitare, poésie des paroles et rythmes funk.

Si le lieu de sa crémation demeure inconnu, un service commémoratif semble avoir été célébré à Paisley Park, qui a été le théâtre d'une grande agitation samedi, selon un photographe de l'AFP, qui a compté une dizaine de voitures garées à l'intérieur de ses grilles à Chanhassen, dans la périphérie de Minneapolis.

Deux membres de son équipe sont sortis avec un grand vase de fleurs - violet, la couleur fétiche du chanteur -, en offrant quelques-unes aux fans qui les ont applaudis en signe de remerciement.

Le beau-frère de Prince, Maurice Philipps, marié à sa soeur Tyka, a également pris la peine de venir discuter et prendre des photos avec les fans regroupés devant Paisley Park.

- Résultats de l'autopsie dans un mois -

Une grande inconnue demeure, la cause de la mort de Prince.

A l'instar des autorités, Anna Meacham a indiqué que les résultats de l'autopsie de Prince, qui doit permettre de déterminer la raison du décès, ne seraient pas connus avant au moins quatre semaines.

Selon le site d'information sur les célébrités TMZ, qui avait le premier annoncé sa mort, Prince Rogers Nelson aurait, six jours avant son décès, fait une overdose d'un médicament antidouleur très puissant, le Percocet, à base d'oxycodone, un opiacé.apolisdd

Selon ce site américain, l'avion privé du musicien a effectué un atterrissage d'urgence le 15 avril à Moline, dans l'Illinois, quelques heures après un concert. D'abord traité sur le tarmac de l'aéroport, Prince aurait été brièvement hospitalisé avant de partir en dépit des recommandations médicales.

Les autorités ont prévu d'effectuer une perquisition à Paisley Park, la résidence du chanteur, un gigantesque complexe où il avait notamment son studio d'enregistrement, était devenu son centre de création, comprenant salle de concerts et chambre forte pour ses enregistrements originaux.

"Nous n'avons aucune raison de croire à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un suicide, le reste entre dans le cadre de l'enquête", avait déclaré Jim Olson, shérif du comté de Carver lors d'une conférence de presse vendredi, ajoutant qu'il n'y avait également "aucun signe de traumatisme".

- A l'honneur à Coachella -

Mesurant moins d'1,60 mètre mais doté d'une personnalité surdimensionnée, celui qui était parfois présenté comme un rival de Michael Jackson était une véritable bête de scène, au style dandy et jouant sur l'androgynie.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages ne tarissent pas. Le président américain Barack Obama, en visite officielle à Londres, a réaffirmé sa peine après la disparition d'"un des musiciens les plus prolifiques et les plus doués de notre temps".

Rappelant qu'il l'avait invité à jouer à la Maison Blanche, M. Obama a même confié avoir écouté deux chansons de Prince, "Delirious" et son tube planétaire "Purple Rain", avant sa rencontre avec le Premier ministre britannique David Cameron.

Au cours du deuxième week-end du festival de Coachella, dans le désert de Californie, Prince a été mis à l'honneur. LCD Soundsystem, grand groupe d'électronique new-yorkais des années 2000, a interprété un des tubes funk de Prince, "Controversy", tandis que Mavis Staples, l'icône du RNB de 76 ans qui a appartenu au label du chanteur, s'est effondré avant de chanter "Purple Rain", son tube planétaire.

Les plus grands artistes et musiciens contemporains, de Mick Jagger à Madonna en passant par Paul McCartney et Aretha Franklin, ont aussi rendu hommage à son talent, incarné dans cette déclaration du chanteur de U2, Bono: "Je n'ai pas rencontré Mozart, je n'ai jamais rencontré Duke Ellington ou Charlie Parker, je n'ai jamais rencontré Elvis. Mais j'ai rencontré Prince".