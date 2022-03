Nuit debout : des manifestants costumés en patron à Alençon

Une poignée de militant de Nuit Debout, réunis au sein du collectif On vaut mieux que cela, se sont regroupés sur le marché d'Alençon ce samedi 16 avril à la mi-journée, pour une manif à prendre (au moins) au second degrés : pour interpeller la population sur la « loi travail » de Myriam El Khomri, costumés en costard-cravate, ils se sont déguisés en patron et ils ont scandé des slogans favorables à la loi, à une caricature du patronat, au CAC40, et à la droite !

Michael, membre du collectif

Adrien, autre membre du collectif

Prochaine mobilisation du collectif alençonnais : mercredi 20 avril à 11h, Place La Magdeleine, avec une opération de « récupération des richesses ».

La première « Nuit Debout » à Alençon, est annoncée pour samedi soir prochain 23 avril, toujours sur la Place La Magdeleine.