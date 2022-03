Paris (AFP). Ligue 1: Paris se soigne en étrillant Caen (6-0)

Quatre jours après sa grosse désillusion vécue à Manchester City (défaite 1-0) en Ligue des champions, où il a buté pour la quatrième saison d'affilée en quart de finale, le PSG a pu compter sur un Zlatan Ibrahimovic double buteur (11e, 55e) et passeur décisif pour Blaise Matuidi (45+1). Edinson Cavani (49e), Angel Di Maria (52e) et Maxwell (77e) ont également contribué à alourdir le score.

En foot, la psychothérapie passe par la victoire et les buts. A ce titre, on peut dire que le patient PSG a fait ce qu'il fallait pour entamer sa convalescence du bon pied, face à des Caennais balayés par un adversaire qui voulait aussi se venger de l'échec auquel l'avait soumis City, le privant ainsi de la demi-finale de C1 dont il rêvait.

Quel contraste entre l'incapacité qu'a eu Paris de forcer son destin européen, mardi à l'Etihad Stadium, et la facilité avec laquelle il a une fois de plus fait voler en éclat une défense de Ligue 1, samedi au Parc des Princes. Certes le niveau de l'adversaire et l'enjeu étaient tout autre, mais au moins le PSG s'est-il refusé à sombrer dans la sinistrose.

A commencer par Ibrahimovic, qui a inscrit ses 31e et 32e buts, battant son propre record établi lors de la première saison (30 réalisations). Le Suédois, qui a délivré également sa 12e passe décisive à Matuidi, est à cinq unités de Carlos Bianchi, plus prolifique Parisien sur une saison (37).

Cavani aussi s'est consolé avec son public, en inscrivant son 15e but en L1. Un but qui a fait du bien au moral de l'Uruguayen, qui a remercié longuement son passeur Matuidi.

"C'est un petit peu dur de s'y remettre. On a encore un peu la tête dans le sac, mais on a envie de bien finir le championnat et ces deux coupes nationales", admettait Matuidi à la mi-temps au micro de Canal+.

La démonstration de samedi a montré que le PSG était au moins déterminé à maintenir sa supériorité à l'échelle nationale, alors qu'il défendra sa coupe de la Ligue, samedi prochain au Stade de France.

Son adversaire sera Lille, qui tentera d'enchaîner une 6e victoire de rang, en soirée chez le Gazélec Ajaccio. A noter en outre le déplacement de Saint-Etienne à Bastia pour se rapprocher d'une place européenne.