Début d'incendie sur un circuit électrique, la série noire continue à la centrale nucléaire du Paluel

Quelques jours après la chute accidentelle d'un générateur à vapeur de près de 500 tonnes dans l'un des bâtiment-réacteurs en travaux, jeudi en début d'après-midi un nouvel incident est venu perturber le fonctionnement de la centrale nucléaire de Paluel, à 70km de Rouen.

En début d'après-midi, des personnels ont détecté un dégagement de fumée sur la connexion électrique d'un ventilateur, situé dans le bâtiment électrique de l'unité de production n°2, actuellement à l'arrêt pour maintenance. Les agents de la centrale ont alors déconnecté la cellule électrique d'alimentation et utilisé un extincteur, échouant toutefois à stopper le dégagement de fumée.

Des pompiers blessés en se rendant à la centrale

Un plan d'urgence interne a immédiatement été mis en place et les pompiers ont été alertés. Ces derniers, jouant de malchance, ont eu un accident en arrivant à l'entrée de la centrale. Leur camion s'est couché sur le sol, blessant légèrement quatre des six hommes présents dans le fourgon. Ils ont été évacués vers l'hôpital de Dieppe. L'équipe d'un second fourgon dépêché sur place a ensuite pu stopper le dégagement de fumée.

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) enquête sur cet accident industriel inédit.

Avec AFP