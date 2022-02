Contournement Est de Rouen : les préfets valident l'ouverture de l'enquête publique

L'enquête publique permettra à l'ensemble des habitants des communes concernées de s'exprimer sur ce projet, véritable serpent de mer des transports de l'agglo rouennaise depuis 40 ans.

Des registres seront disposés dans 67 lieux d'enquête et à disposition des habitants. Ils pourront également rencontrer la commission d'enquête lors de 40 permanences organisées dans l'Eure et la Seine-Maritime.

Quatre réunions publiques devraient également être organisées la deuxième quinzaine de mai à Rouen, Boos, Saint-Etienne-du-Rouvray et Louviers.

L'enquête publique amènera à discuter notamment de l'utilité publique du projet.

Pour rappel, le Contournement Est correspond à la création d'une liaison autoroutière, via une 2x2 voies, entre l'A28 Nord, la RD18e et l'A13-A154. Le tracé prévoit un contournement de 41,5 km avec 6 échangeurs avec les principaux axes routiers. Le Contournement, à péage, doit permettre de détourner du coeur d'agglomération une grande partie des trafics, notamment les poids lourds, et d'améliorer les liaisons entre l'agglo rouennaise et l'Eure.

Son coût provisoire est estimé à 886 millions d'euros hors taxes.