Futsal : Hérouville vise l'exploit en Coupe de France

L'événement devrait secouer la commune d'Hérouville, samedi 16 avril (16h). Pour la première fois de son histoire, le Hérouville Futsal (Division d'honneur) va disputer un quart de finale de Coupe de France face à Béthune (Ligue 1). "C'est clairement une grosse équipe avec de bons étrangers, belges notamment, commente le capitaine et international de l'équipe hérouvillaise Samir Alla. Mais nous avons une chance de passer et si ça ne le fait pas, nous mourrons debout !" Béthune se trouve actuellement dans la deuxième moitié de classement de D1, en championnat.

La partie se déroulera dans le gymnase Allende. Les 198 places devraient rapidement trouver preneur. "Nous visons les demi-finales sur ce match, mais clairement, notre priorité reste la montée en deuxième division, explique Ayoub Benazzouz, l'un des dirigeants du club. Nous sommes actuellement leaders de notre poule et il nous faudra passer au travers des barrages le mois prochain pour y arriver". À Hérouville, l'envie ne manque pas. Le talent non plus.