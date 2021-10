Les parents d'un nourrisson de sept mois ont été jugés hier, lundi 3 mai, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Caen. Alcoolique, le père de la jeune fille était accusé de violence par ascendant: coups de poing et morsures. La mère, elle, a été confondu pour non dénonciation des faits. Verdict: cinq ans de prison pour le père dont quatre fermes, et 1 an avec sursis pour la mère du bébé.

