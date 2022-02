The Voice: merveilles et rebondissements lors de l'épreuve ultime !

Florent Pagny et Zazie devaient ce soir choisir les talents qui allaient chanter lors des directs. Et que les décisions ont été dures à prendre ! Les nombreux rebondissements ont été au rendez-vous ! Six trios se produisaient, mais ce sont neuf artistes qui se qualifient ! Vous êtes perdus ? Ne vous en faîtes pas, on vous explique tout !

Une scène inédite dans The Voice !



Pour son équipe définitive, Zazie faisait face à des choix compliqués. Pour son premier trio de la soirée, la coach a qualifié Lena Woods qui faisait face à Antoine et MB14. Mais l’originailité de ce trio tenait dans la suite ! Mika et Garou ont tous les deux voulu repêché MB14 ! Du jamais vu dans l’émission ! On vous rassure, ils n’en sont pas venus aux mains, mais le choix a été serré pour MB14. Il rejoint finalement l’équipe de Mika !

Encore un talent volé !



Dans les autres trios de Zazie, Mood, Lukas, et Sol ont chanté à un niveau impressionnant. Ils ont présenté trois styles différents, et ont mis Zazie en difficulté. Au final c’est Sol qui a eu les faveurs de sa coach. Mais les rebondissements se sont poursuivis une nouvelle fois ! Mood était sauvée par Garou, et on pourra aussi la retrouver dans les lives !

Pas de galanterie dans The Voice ?

Pour le 3ème trio de Zazie, on retrouvait cette fois deux jeunes femmes face un homme. Julie Moralles et Jessanna chantaient donc aux côtés de Clément Verzi. Et c’est ce dernier qui s’imposait grâce à son interprétation de "Maman", une chanson de Louane. Pour le chanteur du métro, le rêve se poursuit et on pourra réécouter la voix de Clément Verzi voix lors des directs de The Voice !

Les femmes de Florent Pagny... et un homme !

Pour ouvrir cette formidable soirée, Florent Pagny nous a offert un trio 100% féminin. Il devait choisir entre les belles voix d’Isa Koper, de Lucyl Cruz et de Haylen. Les performances ont été de très haut niveau et c’est finalement Lucyl Cruz qui l’a le plus séduit. A croire que son choix de chanson, "Ne me quitte pas" de Jacques Brel a peut-être orienté le choix de son coach !

Autre trio, et à nouveau trois femmes pour Florent Pagny ! Philippine, Amandine et Angy ont montré à quel point The Voice pouvait nous donner des instants de sensualité. Et le "Besoin d’amour" d’Amandine a été payant car son coach l’a directement qualifiée pour les lives ! Mais Philippine en reprenant "Hometown Glory" d’Adèle a impressionné Zazie qui l’a intégré à son équipe ! Encore un talent volé ce soir !

Pour son seul trio mixte, Florent Pagny avait réuni Slimane, Lica et Laurent-Pierre. Et c’est le premier dont les risques sur "Formidable" de Stromae qui poursuit l’aventure ! En intégrant quelques mots arabes dans ce titre, Slimane a conquis public et coachs et on le retrouvera lors des directs !

Et pour résumer l'épreuve ultime...

Sur les six trios musicaux, on a donc six qualifiés : Lena Woods, Sol et Clément Verzi pour Zazie et Lucyl Cruz Slimane et Amandine pour Florent Pagny ! Mais il y a eu trois talents volés ce soir ! Philippine intégre l’équipe Zazie, alors que Mood rejoint Garou et MB14 va être coaché par Mika. Voilà neufs noms de talents que vous retrouverez lors des lives !

Seul Florent Pagny a donc encore l’opportunité de voler un candidat !