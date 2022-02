Berlin (AFP). Ligue des champions: Vidal assure le service minimum pour le Bayern

Après les frayeurs du 8e de finale contre la Juventus, le Bayern n'a pu se mettre complètement à l'abri avant le match retour au Estadio de Luz (13 avril) où le champion 2013 jouera sa 5e qualification de rang dans le carré final. Le Bayern n'a attendu pourtant que 109 secondes et une tête de Vidal pour faire sauter le verrou d'une défense portugaise qualifiée la veille de "meilleure du moment en Europe" par Guardiola. Mais cette courte défaite permet au Benfica de maintenir l'espoir de renverser la tendance devant son public et rêver d'un exploit. "Il manque hélas ce deuxième but. Mais on peut quand même être satisfait parce qu'on n'a pas encaissé de but. C'est le plus important", a commenté le portier Manuel Neuer au micro de Sky, soulignant au passage la solidité de la défense lisboète. Le Bayern pouvait s'estimer heureux que l'arbitre polonais n'ait pas sifflé un penalty lorsque le capitaine Philipp Lahm a touché le ballon du bras en se couchant dans sa surface sur un centre de Gaitan. Comme samedi en championnat, le Bayern a du se contenter du service minimum. Et comme contre l'Eintracht Francfort, Robert Lewandowski et Thomas Müller n'ont pas été à la hauteur du duo d'artilleurs qu'ils forment cette saison. - Ribéry inspiré - Franck Ribéry a été le plus remuant et inspiré sur son aile gauche, osant même une bicyclette sur la gauche de la surface (40), comme contre l'Eintracht mais sans réussite cette fois (40). Au terme d'un beau mouvement collectif, Juan Bernat centrait au point de penalty où Vidal coupait d'une tête piquée pour inscrire son premier but européen de la saison (1-0, 2). Le public bavarois a haussé le ton de ses chants comme pour appeler à un festival offensif. Mais après un quart d'heure, le groupe de Guardiola a semblé levé le pied, moins précis, peut-être trop faciles, laissant les visiteurs s'organiser et venir combiner dans le camp bavarois. Vidal a été la plaque tournante, particulièrement en première période, confirmant sa montée en puissance durant la deuxième partie de sa première saison bavaroise. Buteur, le Chilien s'est battu sur tous les ballons, se sacrifiant même dans sa surface pour repousser une volée de Gaitan et permettre au Bayern de conserver son avantage avant la pause (45+3). L'attaquant brésilien Jonas, l'homme aux 30 buts cette saison, a fait trembler à deux reprises l'enceinte munichoise en l'espace de huit minutes: une première frappe du gauche était repoussée par Neuer tandis que la seconde était sauvée de la poitrine par Martinez (64) entré à l'heure de jeu à la place de Kimmich. L'entrée de Kingsley Coman à la place de Costa (70) n'a pas eu le même impact contre la Juventus. Pas plus que celle de Mario Götze à la place de Müller (85).

