Bénévolat : Jean-Paul Dick passe le flambeau

“J’avais déjà l’intention de quitter mon poste l’année dernière. Il est temps de passer le flambeau et d’amener du sang neuf mais personne ne veut reprendre” indique-t-il. “Ça occupe bien ! Tous les adhérents sont bénévoles, or il faut soigner le bénévole. Cette gestion humaine est un des volets principaux de l’activité. L’autre concerne les relations avec les institutions et nos partenaires”, fait savoir cet ancien ingénieur à France Télécom, investi dans la vie associative en 1980. Sa passion pour l’aéronautique l’a d’abord amené à la tête de cette section, avec laquelle il a notamment mis en place l’opération “Rêves de gosse”, qui permet à des enfants handicapés ou défavorisés d’effectuer des rallyes aériens.