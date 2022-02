Marseille (AFP). Top 14: Clermont tient les rênes, Toulon amoché avant l'Europe

- Clermont taille patron - Et à la fin, c'est Clermont qui gagne.... Venus au Vélodrome laver l'affront subi fin novembre face aux Toulonnais (9-35) sur leurs terres, les Clermontois ont réussi le coup parfait grâce à un essai à la 76e minute de Damien Chouly. Avec cette septième victoire consécutive, les Auvergnats, éliminés en phases de poules de Coupe d'Europe, ont prouvé qu'ils étaient les patrons du championnat en consolidant leur place de leader avec six points d'avance sur leur dauphin Montpellier. Au delà de cette défaite rageante, les Toulonnais, qui reculent de la deuxième à la quatrième place du Top 14, ont laissé des plumes lors de ce choc délocalisé à Marseille et qui devait leur servir de répétition générale avant le quart européen face au Racing 92. Et non des moindres: Drew Mitchell est touché aux adducteurs et Guilhem Guirado à l'épaule. Tout a en revanche souri au Racing 92, futur adversaire des triples champions d'Europe qui a su rebondir à point nommé après avoir été balayé par Montpellier (60-7) et battu par l'équipe B des Toulonnais (21-20) lors des deux dernières semaines. Les Franciliens (3e), qui ont pu laisser au repos leur charnière Maxime Machenaud - Dan Carter en prévision du quart européen, ont surclassé Bordeaux-Bègles (28-20), déjà renversé par Clermont à domicile, avec une équipe remaniée guidée par un grand Johannes Goosen, auteur de 23 points au total. Montpellier (2e, avec 64 points comme le Racing) a lui confirmé son nouveau statut en enchaînant une sixième victoire consécutive vendredi face à Brive (19-3). Après une saison des plus galères finie à la huitième place et marquée par l'éviction du manager Fabien Galthié, les Montpelliérains de Jake White ont a priori leur ticket en poche pour les phases finales et font plus que jamais figure de candidat à l'accession directe aux demi-finales. La réception de Toulon et leur déplacement au Racing lors des deux dernières journées vaudront le détour ! - Castres met Toulouse et l'UBB sous pression - Derrière ce quatuor de tête qui se détache, la lutte pour les deux dernières places qualificatives a en revanche été relancée par Castres (7e). Le CO pointe à quatre longueurs de l'UBB (5e) et de Toulouse (6e) après sa victoire contre les Rouge et Noir (15-9), qu'il a même privé du bonus défensif grâce à un drop de Benjamin Urdapilleta, claqué dans les derniers instants d'une rencontre soporifique. Le Stade Toulousain, qui vivrait une non-qualification comme un traumatisme absolu un an après le départ de Guy Novès, a du souci à se faire vu son incapacité à tuer les matchs. D'autant que son calendrier est des plus périlleux avec trois cadors lors des six dernières journées (Racing, Toulon, Clermont). - Oyonnax et Tian tombent encore plus bas - Au delà de Castres, Grenoble (8e) s'est également replacé dans une moindre mesure dans la course à la qualification en allant gagner sur le terrain d'Oyonnax (27-20), qui a scellé le sort des "Oyomen" (13e). Symbole de cette descente aux enfers des Haut-Bugistes, l'arrière Silvère Tian risque une très lourde suspension pour avoir insulté l'arbitre Romain Poite. A peine remontée, la lanterne rouge agenaise a été également poussée un peu plus définitivement vers la sortie de l'élite par Pau, vainqueur à Armandie (33-26). Promue elle aussi la saison dernière mais beaucoup plus ambitieuse avec les recrutements des All Blacks Colin Slade, auteur de 28 points en Lot-et-Garonne, et Conrad Smith, la Section a assuré son maintien et peut commencer à aborder la saison prochaine avec d'autres objectifs. Enfin, le Stade Français (12e), taillé en pièces à Toulouse la semaine dernière (3-36), s'est un peu rassuré avant son quart européen face à Leicester en accrochant La Rochelle jusqu'au bout à Marcel-Deflandre (18-21). Résultats de la 20e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi Montpellier - Brive 19 - 3 samedi Castres - Stade Toulousain 15 - 9 Agen - Pau 26 - 33 Oyonnax - Grenoble 20 - 27 La Rochelle - Stade Français (bd) 21 - 18 Bordeaux-Bègles - Racing 92 20 - 28 dimanche Toulon (bd) - Clermont 18 - 19

