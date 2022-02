Bourg-Saint-Maurice (France) (AFP). Une dégaine, un look hyper stylé: les stars du ski freestyle donnent le ton

"Pour le grand public, notre sport est atypique, mais les jeunes veulent faire ça aujourd'hui: ils veulent être libres", explique dans un entretien à l'AFP la légende du ski freestyle, le Français Candide Thovex, qui à 33 ans inspire toujours les riders du monde entier. "Ce n'est pas cadré, tu pars avec tes skis le matin et tu vas t'amuser avec les copains. Je ne m'ennuie jamais, il n'y a pas une journée monotone dans ma vie", poursuit cette star qui publie des vidéos de sa "vie de rêve", regardées par des dizaines de millions de personnes. Candide Thovex est un pro du ski freestyle, il aime évoluer sur les éléments - naturels ou artificiels - en faisant des sauts et des figures. Son terrain de jeu, c'est aussi les snowparks comme celui des Arcs, dans les Alpes françaises, qui a réuni durant deux jours en mars les seigneurs de la glisse pour un événement unique, le B&E Invitational. Il s'agit d'un rassemblement "cor" - entendez "corporatiste" - qui sert de laboratoire pour innover et créer le monde dans lequel vivent ces riders. Tous sont sur le même mode de fonctionnement mais chacun affiche son style. L'idée est avant tout de se démarquer. "Les +alpins+ (ceux qui font du ski alpin classique, ndlr) sont en +moule-boules+, comme on appelle ça! Ils sont très serrés (dans leurs vêtements) et nous on n'aime pas ça: on aime bien être un peu à l'aise, c'est quand même plus agréable pour faire des figures!", raconte Thovex, pantalon baggy et long sweat mais assez classique par rapport au reste de la bande. - De grands enfants - Le Suédois Henrik Harlaut (24 ans) skie, lui, avec un pantalon XXXL dont l'entrejambe arrive aux mollets. S'il ne lui tombe pas sur les chevilles, c'est grâce à des lacets de chaussures qui font office de bretelles... Ce skieur aux dreadlocks a toujours le sourire et est un adepte de la "positive attitude". "Ton style, c'est ta personnalité. Tu peux voir la personnalité de quelqu'un à sa façon de skier, de s'habiller. C'est important de rester soi-même", souligne ce petit-fils d'Algérien, fan de musique et particulièrement du légendaire groupe américain de rap Wu-Tang Clan. Ces skieurs un rien déjantés sont souvent restés de grands enfants, ou de vrais ados... "J'ai toujours le même état d'esprit depuis que j'ai 15 ans!", lance ainsi Harlaut, dont le "job, c'est de skier". "Je fais des pirouettes en l'air, des +tricks+ et j'essaie d'être le plus créatif possible tout en ayant un maximum de fun. J'ai énormément de liberté dans ma vie. Si ça existait, je dirais même que je suis +superfree+ ("superlibre")!" D'autres, tout aussi décontractés, jouent un style plus rock, voire même hard-rock. Cheveux longs, jeans slims - très élastique tout de même - avec la petite chaîne à la ceinture, ils skient incroyablement brillamment. Certains même avec un perfecto en cuir sur le dos. Ce qui ne les empêche pas de réaliser des prouesses à couper le souffle, comme le Français Joffrey Pollet-Villard, sans doute le plus haut voltigeur de la bande. - "Heureux" - Ils n'ont pas 30 ans et avec leur look de baroudeurs, leurs fans se comptent par centaines de milliers. Ils n'ont pas toujours un casque sur la tête, préférant le bonnet ou la casquette, voire le crâne rasé pour l'un d'entre eux qui adore skier en tenue de joueur de baseball. Ils aiment le jeu. Et revendiquent de ne pas se prendre au sérieux. "J'aimerais être connu comme quelqu'un qui s'éclate, un mec heureux et souriant", confie l'Américain Tom Wallisch. A 28 ans, cet enfant de Pittsburgh est complètement "addict" aux sports extrêmes. Comme tous ses camarades, il pratique beaucoup le skate ou le surf quand il n'est pas à flanc de montagne. "Je fais tout ce qui n'est pas contraint par des règles. Il me faut un sport où j'exprime mon style très personnel. Pour moi, c'est: +Fais ce que tu veux quand tu veux et comme tu le veux+", dit-il. Suivis par des millions de personnes grâce à leurs vidéos postées sur internet, ils ne sont pourtant pas en quête de célébrité à tout prix. "La communauté du freeski est toute petite. Tu peux avoir beaucoup de succès avec quelque chose que tu aimes sans être forcément la personne la plus cool du monde...", prévient Torin Yater-Wallace, skieur américain de grand talent, à tout juste 20 ans.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire