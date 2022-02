Héricourt (France) (AFP). Une quinzième manufacture française pour Hermès, dont les sacs séduisent toujours plus

Un atelier baigné de lumière naturelle, des piles de cuirs multicolores et ses fameux carrés de soie délicatement suspendus au plafond : c'est à Héricourt (Franche-Comté) dans une ancienne usine de tissage, que le groupe de luxe a installé le dernier-né de ses sites, inauguré vendredi. "Nous avons été séduits par ce site chargé d'histoire, la filature a fermé il y a vingt ans et avait compté jusqu'à 800 salariés. C'était une friche dont nous avons démoli une partie et réhabilité le reste, et qui garde donc la trace du passé", raconte à l'AFP Guillaume de Seynes, directeur général du groupe. Entièrement Made in France, l'activité maroquinerie-sellerie d'Hermès représente près de la moitié de son chiffre d'affaires total. Elle a progressé de 12,6% en 2015, pour atteindre les 2,27 milliards d'euros. "Il faut répondre à la demande, et la demande pour nos produits est forte", a résumé lors de l'inauguration le dirigeant d'Hermès, Axel Dumas, en rendant hommage aux salariés et à "l'importance de leur savoir-faire que le monde entier nous envie". La manufacture d'Héricourt, en activité depuis cet automne, emploie déjà 93 selliers-maroquiniers et devrait totaliser 280 salariés d'ici deux ou trois ans. Y est uniquement produit pour l'instant le sac-à-main iconique "Kelly" - en référence à la princesse Grace Kelly - un des plus demandés de la marque et dont le modèle de taille moyenne coûte environ 4.500 euros. Entre 40 et 60 sacs sont produits chaque jour à Héricourt, et pas moins de quinze à vingt heures sont nécessaires à la fabrication d'un seul modèle, fait à la main de bout en bout par la même personne - qui a le privilège d'apposer discrètement ses initiales dans un des soufflets de côté. - Jaune poussin ou bleu cobalt - Mais avant d'être assemblées, les pièces qui constituent un sac sont préparées par les "coupeurs", qui taillent au laser les parties du cuir qui offrent le plus beau grain : "On travaille de la chèvre mysore, du taurillon, du veau togo; et on peut tailler trois, quatre voire même cinq sacs dans les peaux les plus grandes", précise Fabrice. Jaune poussin, bleu cobalt, ou tout simplement noir : le sac prend ensuite forme sous les doigts agiles et rapides des artisans - majoritairement des femmes. "Pour coudre cette poignée, j'utilise du fil de lin chauffé à la cire d'abeille, avec deux aiguilles qui se croisent pour une double couture", explique Marie-Pierre. Sur sa table de travail, un petit marteau côtoie un gros maillet de cuir roulé, des alènes et des pinceaux à colle. "J'ai été embauchée en décembre après deux ans de formation. J'ai fait des études d'informatique et ensuite je tenais un magasin de loisirs créatifs. Puis j'ai décidé de me reconvertir", raconte cette jeune femme de 34 ans, qui habite à 10 km de la manufacture. "Nous avons une multitude de profils ici, certains avaient des emplois de bureau ou étaient vendeurs. Et on recrute aussi sans à priori sur l'âge", souligne Guillaume de Seynes. Héricourt est le deuxième site Hermès en Franche-Comté avec la manufacture de Seloncourt ouverte il y a vingt ans et qui emploie 240 personnes. La construction d'une troisième manufacture dans la région doit débuter fin 2016. L'année dernière, Hermès a "renforcé ses effectifs" de quelque 500 personnes dont plus de 400 en France, principalement dans les manufactures et les équipes de vente. Fin 2015, le groupe employait un total de 12.244 personnes, dont 7.461 en France.

