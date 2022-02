Deux nouvelles entreprises et un centre de secours vont s'installer sur le site du Fleurion au Dézert

Deux nouvelles entreprises et le nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-De-Day vont s'installer sur le parc d'activités du Fleurion au Désert près de Saint-Lô, site sur lequel est ouvert depuis 2010 le Pavillon des énergies, un centre d'information sur l'éco-construction et les énergies renouvelables, que gère le Conseil Départemental de la Manche.

Le site avait été aménagé avec ces orientations environnementales, Saint-Lô Agglo propriétaire des terrains propose désormais à tous types d'activités de s'y installer, tout en intégrant un aspect environnemental à leur projet.

Une nouvelle caserne des pompiers va donc s'y implanter; depuis longtemps maintenant, les nouveaux centres de secours intègrent des solutions environnementales.

Ecoutez le colonel Frank Davignon, commandant le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche.





Colonel Franck Davignon

Les contraintes environnementales d'hier ne doivent plus freiner aujourd'hui le développement de ce site.

Gilles Quinquenel, le président de Saint-Lô Agglo.

Gilles Quinquenel

La société de transports de véhicules STILH qui ne pouvait plus se développer sur son actuel site à Graignes a trouvé sur ce site à proximité de la RN 174, l'endroit idéal, avec l'apport de conseils environnementaux.

Ecoutez son gérant, Sébastien Lebaillif.

Gilles Quinquenel

La société AS Connect, spécialisée dans le raccordement et des tests de la fibre optique, installée à Graignes a choisi ce site pour s'agrandir, alors que le travail ne manque pas dans ce secteur, et que le département de la Manche est très engagé dans le développement du haut débit pour tous. Arnaud Desoliers gérant de la société.

Arnaud Desoliers

Parallèllement à ces implantations d'entreprises, le Pavillon des énergies, qui accueille anuellement de 6 000 à 7 000 visiteurs par an, va étoffer au cours de ces prochains mois ses thématiques autour du développement durable, les énergies renouvelables, et le numérique.