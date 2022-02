Services payants des pompiers du Calvados : "indigne", pour la secrétaire d'Etat Pascale Boistard

"Une décision indigne" et "une voie sans issue" : les mots sont signés de la secrétaire d'Etat chargée des Personnes âgées, Pascale Boistard. Ils contribuent à faire enfler un peu plus la polémique sur la mise en place de la facturation, au 1er avril prochain, de certains services rendus par les pompiers du Calvados, comme les levées de doute après le déclenchement des alarmes incendie, ou du relevage de personnes âgées à leur domicile. D'autres services, comme par exemple le déblocage d'ascenseur, est lui facturé depuis 2009, défend l'état-major des pompiers.

Dans un communiqué, le service départemental d'incendie et de secours a rappelé ce mardi que sa décision était préconisée par la Cour des Comptes, et que les interventions conséquentes aux alarmes incendie ne seraient jamais facturées aux particuliers mais uniquement aux entreprises et aux personnes recevant du public. Pour le commandant Pasqualotti, chef du groupement des opérations à Caen, il s'agit principalement de prévention et de dissuasion pour éviter les abus :